È una Ferrari con un nuovo pacchetto specifico per Monza. Dalle ali anteriore e posteriore ridotte per avere più efficienza al fondo nuovo, rivisto nelle fence, e al diffusore. Di seguto, le immagini delle novità della Rossa per il Gran Premio di casa.

