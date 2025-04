Paura Doohan, a oltre 300 orari contro il muro

Brutto incidente per il pilota Alpine, che fortunatamente è uscito senza gravi consegienze dal violento botto a oltre 300 orari nel corso delle FP2 a Suzuka. Oltre alle insidiose folate di vento, forse il crash ha origine dal saltellamento per bump sulla pista: Jack perde aderenza al posteriore e va contro le barriere di curva 1. Ma nella sterzata, inoltre, il DRS sembra aperto. "Non so cosa sia sucesso", dice via radio. Il weekend live su Sky e in streaming su NOW

