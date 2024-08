Un’ora sola ti vorrei? Anche no, dai: i sessanta minuti a Monza di Kimi Antonelli sulla Mercedes, nelle prove libere del venerdì a Monza, valgono come prologo, come trailer, come teaser. È un segno dei tempi, io credo, che un italiano a bordo di una F1 rappresenti una notizia. Ci fu una epoca in cui il Tricolore sventolava in ogni box: era l’era di Patrese e di Alboreto, di De Cesaris e di De Angelis, di Nannini e di Modena, di Tarquini e di Larini e ancora, ancora, potrei continuare con nomi e con avventure, con emozioni e con rimpianti, con memorie e con inutili illusioni. La faccio breve. Kimi (ok, dicono non c’entri la suggestione di Raikkonen, ultimo ferrarista campione del mondo, ma insomma…) Antonelli in uscita dal garage della Stella d’Argento è un modo di far pace con una ossessione antica. Un italiano non vince un Gran Premio dal 2006 (Fisichella in Malesia).

