Mancava solo l'ufficialità: Kimi Antonelli è pronto per il debutto in F1. Venerdì nel suo Gran Premio di casa scenderà in pista nella prima sessione di prove libere, al volante della W15 di Russell. Esordio davanti al pubblico di casa per il neo 18enne, in attesa dell'annuncio della titolarità della guida della Mercedes al posto di Hamilton, che per ora è ancora una forte indiscrezione. L'esordio di Kimi nel weekend a Monza è live su Sky e in streaming su NOW



LE PAROLE DI KIMI E QUELLE DI TOTO WOLFF