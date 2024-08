Il 18enne bolognese ha fatto il suo debutto ufficiale in F1 nel weekend di casa a Monza: è sceso in pista sulla Mercedes di Russell nelle prime libere e ottenuto anche subito il miglior tempo. Ma la sua sessione termina in anticipo: dopo 10 minuti perde aderenza e va a muro. Per Kimi nessuna conseguenza, sta bene. Tutto il weekend del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

GP ITALIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE