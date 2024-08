Ora è ufficiale: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese è stato dunque il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. L'Italia torna ad avere un pilota titolare nel Mondiale di F1. Tutto il fine settimana di Monza è live su Sky e in streaming su NOW

Kimi Antonelli sarà un pilota Mercedes a partire dal 2025. Lo ha comunicato la scuderia tedesca con una nota ufficiale. L'annuncio arriva dunque a Monza, dove il 18enne bolognese aveva debuttato in F1 appena poche ore fa nelle prove libere 1. Classe 2006, Antonelli è attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 al volante della Prema. In questi mesi il suo nome era finito in pole position fin dall'annuncio del passaggio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton in Ferrari: sarà dunque Kimi a sostituire sulle Frecce d'Argento il 'Sir' britannico. L'Italia torna ad avere un pilota titolare in Formula 1 dopo l'uscita di Giovinazzi.