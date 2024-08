Max Verstappen piuttosto scocciato al termine delle qualifiche di Monza:"Non è cambiato nulla dall'Olanda, è difficile trovare un buon bilanciamento alla macchina. In Q3 è andato ancora tutto storto, dopo un paio di buone sessione. Dobbiamo capire cosa è successo, ci è mancato il passo e ho avuto sottosterzo. Difficile essere ottimista per la gara, non mi aspetto nessuna sorpresa". Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

