Weekend ricco di emozioni per la Formula 1: a Monza nessuno vuole perdersi l'ultimo Gran Premio italiano in calendario. Sono tanti i vip attesi nel paddock durante tutto il fine settimana. Ci sono anche star di fama internazionale, come la coppia di attori Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas e il cantante Louis Tomlinson. Non mancano ovviamente le stelle italiane dal mondo dello sport con tanti atleti che hanno partecipato alle olimpiadi. La gara live su Sky e in streaming su NOW

