Oggi Verstappen scatterà 7° nel GP di Monza: a preoccupare è anche la posizione di Perez, subito dietro di lui a pochi centesimi. Max si è perso? E' un lento percorso che sta minando le certezze alla Red Bull, c'è qualcosa che non va nel team. E in queste condizioni aumentano problemi ed errori. Guarda il video. Oggi alle 15 il GP live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, ULTIME NEWS