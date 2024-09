Ospite al paddock di Monza per assistere al Gran Premio, Alex del Piero spiega le strategie da adottare in gara: "Quella giusta è cercare un posto all'ombra", scherza a Sky. E sulla preparazione: "Devi fare dei piani ma avere anche la possibilità di gestire situazioni diverse e improvvisare". Il vincitore? "Jean Alesi". Il GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW

