Charles Leclerc non sta nella pelle dopo il 2° trionfo a Monza della carriera: "Pensavo che la prima fosse speciale, ma anche la seconda... Voglio sempre vincere a Monaco e qui, ce l'ho fatta, è grandioso. Ho sempre creduto di potercela fare. I tifosi mi hanno spinto, sono straordinari. Il pacchetto ha funzionato alla grande qui, ma ora serve un reset per Baku".

