Fred Vasseur commenta la straordinaria vittoria di Leclerc a Monza, arrivata con un'unica sosta: "È stata una buona strategia, era il programma dall'inizio. Era un po' rischioso, ma se fosse andata male avremmo potuto mantenere il 3° o 4° come a inizio gara. I piloti hanno fatto un lavoro eccezionale nella gestione delle gomme senza esagerare a spingere. E' incredibile vincere qui, Charles ha guidato alla perfezione".

