La seconda vittoria del monegasco a Monza è nata da cuore e coraggio sì, dalla sua guida magistrale, ma anche dalla spinta importante sugli aggiornamenti messi in pista per la gara di casa. Sia il fondo rivisto che l’aereodinamica pensata e realizzata per il tracciato monzese hanno funzionato. Ma il terreno da recuperare su chi come la McLaren ha trovato stabilità di prestazioni e risultati è ancora lì. Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: diretta Sky e streaming su NOW HIGHLIGHTS

E’ uno sport dove il mezzo conta tantissimo, la tecnica anche, la gestione gomma diventa fondamentale. Ma poi nulla può contro l’amalgama e le emozioni che si creano quando tutti i pezzi trovano il loro posto e si centrano risultati come quello di Charles Leclerc a Monza. Anche i più duri, i più abituati a tenere sotto controllo i sentimenti per dovere si sciolgono e si emozionano e fanno emozionare. Lo ha ammesso anche lui in fiumi di parole inarrestabili, prima in radio poi con tutti gli altri. Per poi però tornare subito con i piedi per terra e ricordare che il lavoro da fare non è certo finito, anzi.

La seconda vittoria del monegasco a Monza è nata da cuore e coraggio sì, dalla sua guida magistrale, ma anche dalla spinta importante sugli aggiornamenti messi in pista per la gara di casa. Sia il fondo rivisto che l’aereodinamica pensata e realizzata per il tracciato monzese hanno funzionato. Ma il terreno da recuperare su chi come la McLaren ha trovato stabilità di prestazioni e risultati è ancora lì. Ne è consapevole anche Leclerc che a questa macchina e squadra chiede un po’ più di costanza e meno montagne russe, anche se poi là in alto tornano i sorrisi e i sogni. Il monegasco guarda già al dopo sbornia di questi giorni con razionalità, scottato sicuramente dalle speranze infrante che si erano accese dopo la vittoria di Montecarlo.

Non vuole fare promesse per Baku ma vedere come la SF-24 si adatterà a un tracciato che comunque dovrebbe sorriderle. Come Singapore. Occasioni in cui arriveranno anche altri importanti novità sulla Rossa. La classifica del Mondiale costruttori si sta accorciando sempre di più con la McLaren che si è portata a 8 punti dalla Red Bull e la Ferrari a 39. Con otto gare ancora da fare e questi risultati qui, crederci non è certo da sognatori.