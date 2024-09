Ufficiale, Fornaroli in F2 nel 2025 con Invicta

Dopo aver vinto il titolo di Formula 3 a Monza Leonardo Fornaroli è pronto a fare il salto di categoria e dalla prossima stagione parteciperà al campionato di Formula 2 con Invicta. Il trasferimento pone fine a un rapporto triennale con Trident, con cui il pilota piacentino ha gareggiato in Formula Regional European nel 2022 in F3 nel 2023 e 2024.

Fornaroli: "Entusiasta di lavorare con nuova squadra nel 2025"

"Sono felicissimo di poter festeggiare la vittoria del campionato di F3 con questa notizia e non vedo l'ora di passare in F2 la prossima stagione. Invicta Racing ha dimostrato per molti anni di essere uno dei migliori team della F2, anche in questa stagione. Sono davvero entusiasta di lavorare con questa squadra per la stagione 2025. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Trident per gli ultimi tre anni: è davvero il miglior team della F3. Passare dal miglior team della F3 al migliore della F2 è davvero un sogno che si avvera" le parole del pilota.