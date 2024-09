Fa effetto la presentazione da star per un ingegnere. Ma del resto Adrian Newey è il tecnico più vincente della storia in uno sport, la F1, in cui il mezzo conta più del pilota. Lo sa bene Fernando Alonso che ora gongola accanto al "Genio", a suo dire il suo vero rivale quando era in Ferrari e lui si giocava i mondiali contro Vettel e appunto Newey. L'ingegnere britannico ha scelto Aston Martin e non la rossa, che inizialmente dopo l'addio alla Red Bull sembrava in vantaggio. Ma a Maranello non hanno voluto rilanciare dopo l'offerta faraonica di Lawrence Stroll: un ingaggio monstre ma anche la possibilità di entrare in società.

leggi anche Newey in Aston Martin: le FOTO della presentazione