La nota della FIA sul caso che ha messo nel mirino di alcuni avversari la Mercedes e la McLaren: ali anteriori che flettono in movimento ad alta velocità e dopo aver passato verifiche tecniche statiche: "Monitoriamo e analizziamo i dati di Baku. Tuttavia, se una squadra supera con successo tutti i test di deflessione e aderisce ai regolamenti e alle direttive tecniche, viene considerata pienamente conforme e non verranno intraprese ulteriori azioni"



