l team di Woking dovrà adeguare l'ala da basso carico di Baku, che la FIA ha confermato essere contro lo spirito dei regolamenti nonostante fosse legale a tutti i test a cui è stata sottoposta. Qui tutti i dettagli e la ricostruzione della vicenda.

Ala posteriore, tra dubbi e voci, la McLaren ora deve modificarla. È infatti arrivata la decisione della FIA che, come annunciato nella nota di ieri, si è riservata il diritto di chiedere modifiche in merito al caso delle 'ali flessibili' che sta tenendo banco soprattutto dopo quanto visto in Azerbaijan sul posteriore della MCL38. Il team di Woking dovrà quindi adeguare l'ala da basso carico di Baku, che la FIA ha confermato essere contro lo spirito dei regolamenti nonostante fosse legale a tutti i test a cui è stata sottoposta. L’ala era finita nel mirino poiché fletteva e generava un "mini DRS". importante sottolineare che questa non è l’ala presente a Singapore e potrebbe al massimo essere utilizzata a Las Vegas (con le dovute modifiche...) in questa ultima fase della stagione. Ma analizziamo l’intera vicenda con le immagini, il regolamento e la ricostruzione di Matteo Bobbi.