Supporto tecnico, questo c'è alla base dell'accordo con il team americano che sancisce il ritorno della casa giapponese nel Mondiale.

Accordo con la Haas e la Toyota fa il suo ritorno in Formula 1. L'annuncio sancisce dunque il ritorno della casa giapponese nel Mondiale anche se in una modalità diversa rispetto al passato. La partnership permetterà alla Haas di usufruire di vari servizi di progettazione, tecnici e di produzione di Toyota Gazoo Racing; dall'alatra parte, il team americano offrirà competenze tecniche e vantaggi commerciali. Tutto questo, però, non modifica l'attuale accordo con Ferrari che fornisce ad Haas i motori e lo farà fino al 2028.