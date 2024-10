La lotta sembra essere una questione solo tra Norris e Verstappen, ma il pilota della Ferrari non molla e a Sky dice: "Daremo tutto fino alla fine e spero veramente di poter vincere almeno il Mondiale Costruttori. Quella è la nostra sfida, ma mai dire mai anche per il titolo piloti. E mi auguro di farmi un regalo per i miei 27 anni sia sabato che domenica...". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Il Mondiale riparte da Austin con un finale ancora tutto da scrivere. La lotta sembra essere tra Red Bull e McLaren, tra Verstappen e Norris, ma nella ‘scia’ di questa lotta può inserirsi ancora anche la Ferrari con Charles Leclerc? "Sicuramente le ultime gare sono state abbastanza positive – ha detto il pilota monegasco durante la PitWalk con Mara Sangiorgio – però abbiamo visto che c’è sempre una McLaren molto forte. Lo è anche la Red Bull, entrambe stanno andando un po' più forte di noi, però noi non molleremo. Daremo tutto fino alla fine e spero veramente che almeno il titolo Costruttori possa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida. Dobbiamo puntare in altro, poi vedremo dove saremo arrivati".

Quindi non credi più nel titolo piloti?

"Non credere più non accade mai con me, quindi ci credo ancora. Sicuramente quello Costruttori è più fattibile, ma entrambi sono molto difficili".

Cosa sarà importante su una pista come questa?

"Avevamo un aggiornamento nell’ultima gara e sarà importante vedere come si comporta qui, però credo che mettersi a posto qui sul piano della velocità sia la priorità. Abbiamo solo una sessione di libere, abbiamo tanti punti per questo weekend in cui c’è la Sprint e dobbiamo essere sul pezzo sin dai primi giri. Abbiamo fatto una buona preparazione, ho lavorato tanto al simulatore. Abbiamo avuto tempo per prepararci, ma lo hanno avuto anche gli altri. Vedremo quanto siamo stati bravi".

Auguri per i tuoi 27 anni… Che regalo vorresti farti per questo weekeend?

"Vincere sia sabato che domenica, così da fare un regalo a me e a tutti i tifosi...".