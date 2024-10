Il pilota spagnolo nel giovedì texano: "Penso che le prossime due gare determineranno la nostra convinzione nel poter vincere o meno il Costruttori. Tutto sta se su piste standard, con curve più lunghe, saremo in grado di lottare. Noi non siamo stati fermi, ma un paio di team portano aggiornamenti importanti". Domenica gara alle 21, torna la Sprint: tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Penso che le prossime due gare determineranno la nostra convinzione nel poter vincere o meno il Costruttori. Tutto sta se su piste standard, con curve più lunghe, saremo in grado di lottare. Noi non siamo stati fermi, ma un paio di team portano aggiornamenti importanti...". Parola di Carlos Sainz nel giovedì di Austin, dove la Ferrari arriva con l'obiettivo di lottare fino alla fine per il campionato Costruttori; d'altra parte, però, anche la consapevolezza che sarà fondamentale vedere come si comporteranno i rivali, anche in vista degli aggiornamenti.

Sainz: "Farò del mio meglio per chiudere la stagione con un'altra vittoria in Ferrari" "Ho una grande motivazione per cercare di vincere in questo finale di stagione con la Ferrari - ha poi detto il pilota di Madrid - farò del mio meglio. Se non ci riuscirò, non credo sarà l’ultima possibilità di farlo in F1. Lavorerò sodo con la Williams o in futuro altrove. Ho fame di vittorie e ho dimostrato di poterle ottenere".

Sul futuro in Williams e le chiacchierate con Vowles: "Convinto dalle sensazioni avute nel confrontarmi con loro" "Vedere la crescita di Williams è importante in vista della prossima stasgione ed è una conferma di quello che mi ha detto James Vowles nelle chiacchierate fatte con lui. Ma le aspettative per il futuro non hanno condizionato la mia scelta, sono state le sensazioni avute nel confrontarmi con loro".