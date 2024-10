Vasseur: "Tutto è possibile, tanti punti in palio"

Doppietta Ferrari ad Austin e Mondiali riaperti? Così Fred Vasseur: "Dobbiamo restare calmi, non siamo campioni del mondo. Dobbiamo pensare al Messico e ripetere quanto fatto qui. Mancano 5 gare, ci sono 200 punti in palio e tutto può succedere. La lotta è e sarà molto serrata". Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Fred Vasseur tiene i piedi per terra dopo la doppietta della Ferrari ad Austin , che riporta il Cavallino a -48 dalla vetta del Costruttori e rimette in gioco anche Charles Leclerc in quello piloti.

"Testa al Messico, sarà sfida diversa. Ma ci sono 200 punti a disposizione"

"La lotta è molto serrata da inizio anno, ma dobbiamo mantenere la concentrazione senza ritenerci campioni del mondo perché non lo siamo. Dobbiamo fare un buon lavoro come fatto in questo weekend anche settimana prossima in Messico, dove sarà una storia totalmente diversa, considerando anche l’altitudine. Si tratterà di una sfida diversa. Abbiamo ottenuto punti importanti ed era cruciale per noi, ora cominceremo con questa motivazione settimana prossima. Bisogna restare calmi perché mancano ancora cinque gare, ci sono tanti punti in palio da qui alla fine e questo significa che potremo ottenere altri buoni risultati settimana prossima e in quella successiva. Con le Sprint avremo qualcosa come 200 punti in palio, forse anche di più. Tutto è davvero possibile, ma la cosa più importante è concentrarsi sulle prestazioni senza pensare che sia tutto fatto“.