In Messico Kimi Antonelli correrà il suo secondo weekend in F1, in attesa dell'esordio come pilota titolare Mercedes nel 2025 al fianco di Russell. Il 18enne bolognese guiderà la W15 di Hamilton all'Autodromo Hermanos Rodriguez nella prima sessione di prove libere, che durerà 90 minuti, e non i soliti 60, per permettere a Pirelli di effettuare test su nuove mescole

Kimi Antonelli tornerà al volante di una Formula 1 in questa stagione. Dopo aver debuttato a bordo della Mercedes di George Russell nelle FP1 del Gran Premio di casa a Monza, il 18enne italiano sostituirà Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere a Città del Messico, che durerà eccezionalmente un'ora per poter effettuare i test Pirelli. "Non vedo l'ora di guidare nelle FP1 e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a partire bene in pista questo fine settimana", afferma il pilota titolare Mercedes 2025, "È un circuito nuovo per me, ho lavorato duramente per prepararmi. L'altitudine lo rende unico ed è una sfida che non vedo l'ora di provare. Voglio ringraziare la squadra per avermi dato questa opportunità di dare il mio contributo". Toto Wolff ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di vedere Kimi continuare il suo sviluppo in pista in Messico".