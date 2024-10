Al termine del vittorioso GP del Messico, la Ferrari si è ritrovata come di consueto davanti al proprio box per la solita foto celebrativa con piloti e tutto il team. Ma al momento dello scatto, arriva un intruso d'eccezione: Zak Brawn, AD di McLaren, si mette in prima fila ed esulta con tutta la squadra di Maranello, tra le risate generali. Guarda il video

