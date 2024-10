Il consigliere della Red Bull ha parlato a ORF della penalità di 20 secondi inflitta a Verstappen nel fine settimana in Messico: "Max ha l'immagine di un pilota duro. Ho l'impressione che i commissari abbiano voluto dare l'esempio. Credo che 15 secondi di penalità sarebbe stati sufficienti". Sul weekend in Brasile: "Dobbiamo trovare la velocità. Non possiamo più permetterci una gara come quella fatta in Messico". La F1 corre in Brasile: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

