Max Verstappen commenta il 6° posto in Messico e la penalità inflitta per la difesa oltre il limite con Lando Norris: "Il nostro problema è che siamo troppo lenti, devo difendermi come posso con questa macchina. 20'' sono tanti ma non stiamo qui a piangere. Il Costruttori è andato ormai, come team sicuramente potremmo fare meglio. Oggi mancava proprio il grip". Guarda il video.

GP MESSICO, HIGHLIGHTS