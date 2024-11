Rispetto ai singoli tratti di Austin e Città del Messico, in Brasile l'intero asfalto dell'Autodromo Carlos Pace è stato rifatto (anche in pit-lane). Nel VIDEO la spiegazione dettagliata dell'inviata Mara Sangiorgio. Tutto il fine settimana a Interlagos live su Sky e in streaming su NOW

