Vista la posizione nel Campionato costruttori, la Ferrari ovviamente non può fare altro che attaccare. In Brasile si trova davanti proprio le McLaren, che la precede in classifica. Sarà fondamentale portare via dei punti, ma non sarà certo una gara facile. Attenzione però perché si possono aprire diversi scenari interessanti. Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT