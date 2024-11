Charles Leclerc scatterà dalla 3^ posizione nella Sprint di Interlagos: "Sono contento, abbiamo tratto il massimo risultato per oggi. Non c'era margine di miglioramento, la McLaren è davvero molto veloce e noi siamo un po' più indietro". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT