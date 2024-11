Dopo le poteste dei team per l'asfalto che, durante le libere di ieri, mostrava degli avvallamenti non ci sono stati interventi di alcun tipo nella notte. Non essendoci un punto specifico, sarebbe stato impossibile pensare di migliorare la situazione della pista di Interlagos nell'immediato

La questione 'nuovo asfalto' continua a tenere banco a Interlagos. Nelle libere di ieri, venerdì 1 novembre, tutti i piloti sono stati presi in contropiede dopo l'ottimismo su una pista che, riasfaltata, si pensava potesse concedere agli assetti di andare molto bassi. Invece, l'asfalto nuovo ha mostrato degli avvallamenti che hanno creato diversi saltellamenti. Una situazione che ha portato diversi team a protestare. Tuttavia, dopo le richieste dei team di rimettere mano all’asfalto, non ci sono stati interventi nella notte. Non si è trattato infatti di un punto specifico da migliorare ma di tutta la pista: sarebbe stato impossibile pensare di sistemare qualcosa nell’immediato. Penseranno di intervenire in vista del prossimo anno.