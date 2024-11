L'olandese della Red Bull investigato dopo essere stato notato per una violazione in regime di Virtual Safety Car: rischia dai 5 ai 10'' di penalità e questo porterebbe Norris, che ha vinto la Sprint, ad accorciare ulteriormente le distanze in classifica. Qui tutti gli aggiornamenti. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

Norris vince la Sprint Race in Brasile ma potrebbe ancora non essere finita. Il britannico della McLaren guadagna 2 punti in classifica su Max Versatppen ma rischia una sanzione. Il campione in carica della Red Bull è infatti stato notato e finito sotto investigazione per aver infranto il delta time nel tentativo di sorpasso su Piastri in regime di Virtual Safety Car. L'olandese quindi potrebbe essere penalizzato di 5'' e perdere la posizione su Leclerc e, di conseguenza, anche un altro punto di vantaggio su Norris (ora 45, diventerebbero 44 nella classifica piloti). Non è da escludere - è a discrezione dei commissari - una sanzione di 10'' e a quel punto Verstappen perderebbe anche la posizione su Sainz, scendendo così al quinto posto.