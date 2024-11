Momento molto emozionante al 'Carlos Pace', dove Lewis Hamilton è salito sulla McLaren del 1990 che fu dell'indimenticato Ayrton Senna. Cittdino onorario a San Paolo, Lewis è da sempre tifoso della leggenda brasiliana. Ora il GP live su Sky e in streaming su NOW

Un momento emozionate, di quelli che non si dimenticano. Lewis Hamilton sulla McLaren MP4/5B che fu della leggenda Ayrton Senna. Giro di pista a Interlagos per il 7 volte campione del mondo britannico nel tripudio dei tanti spettatori presenti all'Autodromo Carlos Pace di San Paolo. Lewis, che qui è cittadino onorario, ha sempre manifestato la sua passione per il grande Senna. La McLaren MP4/5B portata in pista questa sera è la monoposto del 1990, quella del terzo e ultimo titolo di 'Magic'.