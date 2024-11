Vasseur: "Testa a Las Vegas, vogliamo tanti punti"

Fred Vasseur analizza la folle gara di Interlagos, che consente alla Ferrari di restare a contatto con la McLaren a tre gare dalla fine: "Abbiamo dovuto fare delle scelte che non sono andate nella nostra direzione. Peccato per Sainz, ma il weekend non è stato un disastro in termini di Costruttori. A Las Vegas avremo un passo migliore e dovremo raccogliere più punti possibili". Guarda il video. Tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS