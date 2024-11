Nel nuovo libro "Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane", Toto Wolff ha svelato un retroscena dopo l'addio di Hamilton: "Avevo capito che Lewis sarebbe andato via. Probabilmente ho perso l'occasione di negoziare con altri piloti che avevano firmato accordi qualche settimana prima, come Leclerc e Norris"

Nel nuovo libro " Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane ", Toto Wolff , team principal della Mercedes , ha svelato un retroscena dopo l'addio di Hamilton. "Probabilmente ho perso l'occasione di negoziare con altri piloti che avevano firmato accordi qualche settimana prima, ad esempio Leclerc e Norris ". Poi sull'addio di Hamilton: " Avevo capito che Lewis sarebbe andato , ma non riuscivo a capire perché cambiare squadra prima di sapere se saremmo stati competitivi. Non mi ha dato il tempo di reagire . Ma devo prenderla sul personale? È stata solo una decisione aziendale, abbiamo vissuto insieme un viaggio bellissimo e ora ognuno ha i suoi obiettivi. Ho la pelle dura, ho avuto momenti piuttosto difficili nella mia vita e questo non è paragonabile".

Hamilton: "Mercedes? Me ne vado per me stesso"

Nel libro spazio anche a Lewis Hamilton: "Mi sento come se stessi concludendo una relazione che andava benissimo, siamo ancora innamorati e non ho perso fiducia nella squadra. Me ne vado per me stesso". Il pilota parla anche dell'incontro con Toto Wolff per comunicargli la decisione: "L'incontro più difficile che abbia mai avuto. So che la nostra amicizia va oltre il business, la vedo in questo modo e spero sia così anche per Toto".