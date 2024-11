Gp Brasile: Max oltre le difficoltà Red Bull, bene Alpine

In Brasile non è stata solo una questione di velocità pura bensì la capacità di adattarsi costantemente ad ogni cambiamento di aderenza, di interpretare meglio della concorrenza le linee, di rimanere facilmente sul limite come un equilibrista. La Red Bull é certamente migliorata ma non può tornare istantaneamente l’ottima auto di inizio anno. Il pilota sta facendo la differenza da alcuni mesi per respingere sul nascere ogni tentativo di riaprire il mondiale piloti. Per via di una qualifica molto deludente, penalizzata e sfortunata, l’olandese non partiva dietro Perez da Spa (per lo stesso motivo), era attesa una perdita di punti, ma la gara ha colpito negativamente Norris premiando quindi piloti inaspettati. Russell era partito bene ma è stato ridimensionato nella seconda parte da una Alpine che ha ottenuto più punti in Brasile che nel resto del campionato. In condizioni di bagnato la A524 ha fatto vedere di non essere una brutta vettura, gli avversari credono che la PU Renault perda 18cv perciò sono realistici i 3/4 decimi di potenza mancanti confermati a margine da Briatore. Qualcosa con cui fare i conti nel 2025 prima del passaggio alla motorizzazione Mercedes. A Interlagos questo non era un problema perché all’ibrido non é richiesta la stessa efficienza che in condizioni di asciutto. Vettura su cui ora si può pensare di costruire qualcosa ripartendo da nuove qualità dopo le prime importanti correzioni apportate da Sanchez. Il team guidato dal giovane Oliver Oakes aveva dato già alcuni segnali positivi dopo l’introduzione del nuovo fondo, ma domenica, Ocon ha fatto un lavoro brillante pagando solo 6/7 decimi al giro da Verstappen ma con un passo sufficientemente forte per difendere la posizione senza affanni, Gasly ha potuto completare con relativa facilità il doppio podio. Risultato che rimette in corsa il team di Enstone per qualcosa di buono nei costruttori. Ogni posizione vale 7 milioni di Euro in più ma il 5% di ore sviluppo in meno. Tuttavia, se a Las Vegas non dovremmo aspettarcela come la prima auto tra gli inseguitori, potrebbe essere meglio in Qatar.