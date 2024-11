Come riportato dalla stessa Federazione, Niels Wittich si è dimesso dal suo incarico di direttore di gara di F1. Il 52enne lascia il posto a Rui Marques, che sarà operativo già dal GP di Las Vegas in programma nel prossimo fine settimana

Niels Wittich si è dimesso dal suo incarico di direttore di gara di F1 con effetto immediato . Il tedesco era entrato in carica a inizio 2022, chiamato per sostituire Michael Masi (dopo le polemiche successive al GP d'Abu Dhabi del 2021). Nella prima parte del 2022, Wittich ha ricoperto il ruolo di direttore di gara alternandosi con Eduardo Freitas , per poi assumere l'incarico a tempo pieno dalla seconda parte di stagione . A sostituirlo, come annunciato dalla stessa Federazione, sarà Rui Marques , che prenderà il posto del 52enne già dal GP di Las Vegas in programma nel prossimo fine settimana.

Il comunicato della FIA

"La FIA conferma che Niels Wittich si è dimesso dalla sua posizione di Direttore di gara per la Formula 1 per perseguire nuove opportunità. Niels ha svolto il suo lavoro da Direttore di gara con grande responsabilità e dedizione. Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro. Rui Marques subentrerà nel ruolo di Direttore di gara a partire dal Gran Premio di Las Vegas. Rui porta con sé una ricca esperienza, avendo svolto diversi ruoli come quello di commissario di pista, addetto alle verifiche tecniche, vicedirettore di gara e direttore di gara in vari campionati. Nelle ultime due stagioni – conclude il comunicato FIA – è stato Direttore di gara di Formula 2 e la Formula 3".