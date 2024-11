A Londra per la prima del nuovo capitolo del 'Gladiatore', anche Leclerc è chiamato a una grande impresa assieme al compagno di squadra Sainz. In questo vivace finale di stagione l'obiettivo è vincere un Mondiale Costruttori che manca a Maranello dal 2008. I punti da McLaren sono 36: con tre gare e una Sprint la missione è difficile ma non impossibile. Prossima tappa in Nevada nel weekend del 24 novembre live su Sky e in streaming su NOW