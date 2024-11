E' arrivata anche l'ufficialità: il GP di Monaco ha rinnovato la propria presenza nel Mondiale, grazie ad un accordo di sei anni che lo vedrà in calendario almeno fino alla stagione 2031. Soddisfazione per il presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali così come di Michel Boeri, Presidente dell'Automobile Club di Monaco

