Sauber è stata la prima scuderia ad aver presentato una livrea speciale per il GP Las Vegas (è la prima, ma non sarà l'ultima). La gara sulla Strip è una performance esplosiva, non solo in pista: la casa svizzera ha voluto omaggiare lo spirito eccentrico della città americana "infiammando" le proprie monoposto. Lo schema della livrea resta nero e verde fluo, ma con delle fiamme verdi sulle pance laterali, sugli alettoni e sul muso. Vediamo i dettagli della "nuova" C44

VERSTAPPEN CAMPIONE A LAS VEGAS...