Ferrari, previsti nuovi aggiornamenti a Las Vegas

Nonostante quanto detto da Vasseur in Brasile per non creare aspettative, la Ferrari porterà aggiornamenti in questo finale di stagione, e contemporaneamente sta già lavorando sul Mondiale 2025. Nel prossimo GP a Las Vegas vedremo alcune novità, come un'ala anteriore nuova, con un flap modificato per una versione ancor più scarica. Ci sarà anche un fondo sperimentale, presente in un unico esemplare, che sarà utilizzato esclusivamente in Fp1. Prevista anche una modifica alla livrea LECLERC IN VERSIONE 'TOP GUN'

Dopo un periodo di crisi patito nel periodo del GP di Canada (con un doppio zero) e del trittico Barcellona-Austria-Inghilterra (con un pacchetto di aggiornamenti che non ha dato i risultati sperati) la Ferrari è tornata in lotta per il Mondiale Costruttori e sta provando a giocarsi le sue carte fino in fondo, in una lotta serrata con la McLaren, mentre Red Bull appare più attardata ed in difficoltà, anche per via delle prestazioni di Sergio Perez. A Las Vegas andrà in scena un nuovo episodio di questa lotta dove la Ferrari, come detto da Vasseur, deve ambire a fare "il colpo grosso" in un circuito che sulla carta potrebbe essere il più vantaggioso per la SF-24 dei tre rimasti, con Qatar il più ostico ed Abu Dhabi neutro.

Le tappe degli aggiornamenti La rincorsa degli uomini di Frederic Vasseur, guidati da Diego Tondi nel reparto aerodinamico, dopo l'uscita di Enrico Cardile, arriva da lontano. Una delle prime tappe rilevanti è stata di fatto 'invisibile', con l'introduzione a SPA di nuove barre anti-rollio alla sospensione posteriore che hanno dato un aiuto importante soprattutto nel medio-lungo periodo. Già da Zandvoort si era vista una SF-24 diversa e più brillante nel passo gara, ma non ancora al livello di prestazione di McLaren (soprattutto) e Red Bull. A Monza è stato poi fatto il primo step importante con l'arrivo del nuovo fondo e di pance modificate (oltre che del pacchetto specifico da basso carico) che hanno dato alla SF-24 maggior carico ma soprattutto una piattaforma aerodinamica più stabile, migliorando la guidabilità della macchina e dando più fiducia a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Queste novità erano originariamente previste per Austin, ma sono state anticipate, così come la nuova ala anteriore che riprende soluzioni che vedremo anche nel 2025. A Singapore la SF-24 è stata dotata di questa nuova ala che, una volta approvata, è stata poi ulteriormente modificata per Austin, con una mossa poco consona e logica in era di budget cap. In due GP la Ferrari ha presentato quindi due ali nuove che, seppur mantenesse lo stesso disegno, rispetto a quella di Singapore, in Texas l'ala adottava soluzioni diverse nei materiali che vanno incontro a quel fenomeno di flessione del carbonio tanto ricercato e che è stato molto utilizzato ed approfondito da McLaren e Mercedes. Ricevute le dovute rassicurazioni dalla FIA, che non ha vietato tale fenomeno purché superasse i test, la Ferrari ha iniziato ad adattarsi, pagando ragionevolmente qualche mese di ritardo dai rivali. In riferimento ad ali flessibili e controlli FIA, ed in merito alla sfida mondiale McLaren-Ferrari a Las Vegas sarebbe dovuta tornare la controversa ala posteriore di Baku sulla MCL38, che invece non potrà più essere utilizzata, dopo i controlli e la decisione della FIA.