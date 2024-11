Ferrari, c'è attesa in vista del 2025, l'anno in cui l'obiettivo non può che essere quello di riportare i titoli mondiali piloti e costruttori a Maranello, che mancano rispettivamente da diciasette e sedici anni. "Con la coppia Hamilton-Leclerc la sconfitta non è un'opzione", ha detto Leo Turrini a Sky Sport 24. E sul 2025 ha aggiunto: "Ferrari presenterà la propria monoposto a Maranello, oltre che nello show a Londra. Giusto preservare la tradizione del Cavallino"

FERRARI, NUOVI AGGIORNAMENTI A LAS VEGAS