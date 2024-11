Evento speciale per la Honda a Las Vegas, in attesa del Gran Premio di Formula Uno del weekend. In un circuito poco distante dalla città, Max Verstappen ha provato la Acura ARX-06, che correrà nell'Imsa il prossimo anno. Un test in Hypercar per l'olandese, magari pensando a una futura partecipazione alla 24 Ore di Le Mans. Si vocifera infatti di un ingresso di Honda nel Wec a partire dal 2026, dopo un solo anno di sviluppo nel campionato americano. Con Verstappen anche Checo Perez, Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Il messicano si è messo al volante di una Civic vitaminizzata, mentre anche il giapponese ha testato una Indycar con motore Honda. Liam Lawson invece ha girato su una Civic ibrida stradale.