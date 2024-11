Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari, con Sainz 2° e Leclerc 4°: "Non firmo per avere in gara il risultato di oggi: dobbiamo spingere per ottenere di più. Una doppietta è un po’ ottimistica, ma siamo in una buona posizione. Dobbiamo completare l’opera domani. Il passo era buono, questo è incoraggiante: servirà gestire bene le gomme, qui sorpassare è possibile se hai velocità". Guarda il video. Il GP live domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

