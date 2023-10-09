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Max Verstappen compie 29 anni: la sua carriera in Formula 1

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©Getty

Il 30 settembre 1997 ad Hasselt, in Belgio, nasceva Max Verstappen. Qui raccontiamo la sua storia: figlio di Jos e Sophie Kumpen (entrambi piloti), scala subito tutte le categorie diventando nel 2016 il più giovane a vincere una corsa in F1 fino a conquistare 4 Mondiali consecutivi dal 2021 al 2024. Intanto la Formula 1 torna subito in pista in Malesia dal 2 al 4 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW

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