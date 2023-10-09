Max Verstappen compie 29 anni: la sua carriera in Formula 1
Il 30 settembre 1997 ad Hasselt, in Belgio, nasceva Max Verstappen. Qui raccontiamo la sua storia: figlio di Jos e Sophie Kumpen (entrambi piloti), scala subito tutte le categorie diventando nel 2016 il più giovane a vincere una corsa in F1 fino a conquistare 4 Mondiali consecutivi dal 2021 al 2024. Intanto la Formula 1 torna subito in pista in Malesia dal 2 al 4 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW
GP BAHRAIN IN MALESIA: ORARI - CLASSIFICHE
- "Papà, da grande guiderò una macchina di F1". Non sono poi trascorsi così tanti anni... eppure quel bambino – a 29 anni – è un quattro volte campione del mondo.
- Non era difficile prevedere il futuro di Max Verstappen, figlio di Jos, una vita nei motori, pilota di Formula 1 tra il 1995 e il 2003, e una vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 2008.
- Non solo: la mamma di Max, Sophie Kumpen, di nazionalità belga, ha corso come pilota di kart ed è la nipote di Paul Kumpen e cugina di Anthony Kumpen, anch'essi piloti automobilistici professionisti.
- E anche la sorella Victoria - ora mamma di un bambino - è stata pilota: insomma, i motori sono nel DNA dei Verstappen!
- Come se non bastasse... Max è fidanzato con Kelly Piquet, modella e social media manager, figlia del grande Nelson, tre volte campione del mondo in F1. A maggio 2025 è nata la loro prima figlia, la secondogenita per Kelly dopo la piccola Penelope, avuta dalla precedente relazione con Danill Kvyat.
- A 8 anni è già un campione dei kart: scala rapidamente tutte le categorie e nel 2014 viene scelto come nuovo membro della Red Bull Junior Team, impiegato - non ancora 18enne - nelle prove libere dei GP di Giappone, Stati Uniti e Brasile, dove dimostra di essere pronto per il grande salto.
- Nel 2015 viene promosso a pilota della Toro Rosso, al fianco di Carlos Sainz jr, diventando il più giovane di sempre a esordire in Formula 1 nel Gran Premio d'Australia e il più giovane a punti nella successiva gara in Malesia. Chiude 12° in classifica, con 49 punti. Fenomeno.
- Nel maggio del 2016 - dopo 4 gare ancora alla Toro Rosso - viene 'catapultato' nella Red Bull Racing (al posto di Daniil Kvjat) e all'esordio con la squadra austriaca ottiene il 4º posto in qualifica e trionfa nel GP di Spagna, diventando a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni il più giovane pilota ad aver vinto una corsa del campionato del mondo di Formula 1. Max conquista altri 6 podi e conclude in 5^ posizione con 204 punti!
- È il 15 maggio del 2016, un giorno storico a Barcellona per i Verstappen e per la F1: mamma Sophie brinda a Max davanti alla tv!
- Nella stagione successiva, il 1° ottobre sul circuito di Sepang, in Malesia, arriva il secondo trionfo di Max, davanti a Lewis Hamilton e al compagno in Red Bull - e amico - Daniel Ricciardo, al suo fianco fino al 2018.
- Max è un fuoriclasse, ma è anche molto irruento nei suoi primi anni di F1, spesso al limite in pista... e fuori. Come quella volta ad Austin, sanzionato per il sorpasso che nell'ottobre del 2018 gli aveva regalato il podio e declassato in quarta posizione. "È stata una decisione molto stupida - scrisse sui social, per poi scusarsi - presa da un commissario idiota contro di me, mentre ad altri non è stato fatto nulla. Mi sento derubato".
- Il 29 ottobre del 2017 l'olandese serve il tris in Messico, precedendo al traguardo Valtteri Bottas su Mercedes e l'altro finlandese Kimi Raikkonen su Ferrari. E Lewis Hamilton... cui è sufficiente il 9° posto per vincere il suo quarto titolo Mondiale. Verstappen termina la stagione al 6° posto con 168 punti, un leggero passo indietro rispetto all'annata precedente.
- Finalmente arriva anche il successo nel GP più sentito per il suo team, a Spielberg: il 1° luglio Max vince sul circuito austriaco davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.
- L'olandese si ripete all'Autodromo "Hermanos Rodríguez" di Città del Messico, dove il 28 ottobre si aggiudica la gara, precedendo sotto la bandiera a scacchi ancora Vettel e Raikkonen. Chiude la stagione al 4° posto, grazie a 9 podi e due vittorie, che gli fruttano 249 punti.
- Il 30 giugno 'mezza' Olanda vola a Spielberg per sostenere il beniamino Max, che non tradisce: stavolta alle sue spalle si piazzano Charles Leclerc su Ferrari e Bottas su Mercedes.
- Il 28 luglio Max vince per la prima volta sul circuito tedesco di Hockenheim, trionfando davanti ai meccanici e al direttore Christian Horner, oltre che alla Ferrari di Vettel e alla Toro Rosso-Honda di Daniil Kvjat.
- Il 17 novembre del 2019 Verstappen vince anche a Interlagos, seguito dal francese Pierre Gasly su Toro Rosso-Honda e Carlos Sainz Jr. su McLaren-Renault, entrambi a podio per la prima volta in carriera. L'olandese chiude 3° in classifica con 278 punti.
- Il 9 agosto del 2020 Verstappen conquista anche la britannica Silverstone nella corsa del 70° anniversario, e proprio davanti al 'padrone di casa' Lewis Hamilton: solo un antipasto di quello che succederà un anno dopo...
- Il 13 dicembre, Max piazza la sua bandierina anche sul circuito di Yas Marina, nell'ultimo GP della stagione. Alle sue spalle le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Verstappen è ancora 3° nella graduatoria finale, con 214 punti. Un anno dopo, in Arabia Saudita, quella 'medaglia di bronzo' è diventata d'oro: e lui si conferma il golden boy della F1.
- Nel 2022 Max si ripete, questa volta dominando nella seconda parte della stagione, in cui sembra inarrestabile con la sua Red Bull. A suon di vittorie e record, porta in dote alla Red Bull il suo secondo titolo iridato consecutivo.
- Una stagione praticamente perfetta quella che Max ha chiuso con il terzo titolo nel sabato del Qatar. È bastata la Sprint, infatti, per riconsegnargli aritmeticamente lo scettro di campione. Un'annata dove solo a Singapore c'è stato un piccolo cedimento (vittoria di Sainz) ma nel corso della quale l'olandese ha esaltato con il suo talento la forza della RB19.
- Non è finita qui. Verstappen continua a stupire e a regalare gioie al team Red Bull. L'olandese, infatti, si laurea campione del mondo anche nel 2024, al termine di un'annata non del tutto dominante come quella precedente, ma caratterizzata da 8 vittorie e una costanza che solo i grandi campioni dimostrano di avere. E Max è certamente uno di quelli.
- La stagione 2025 non inizia nel migliore dei modi per Verstappen, che vede le McLaren di Norris e Piastri nettamente più avanti. Con una prima parte di annata non al top, Max ha vinto la 4 ore del Nurburgirng alla vigilia della settimana di Singapore. Un successo arrivato a bordo di una Ferrari 296 GT3.
- Come detto, l'inizio di stagione non è stato stupendo per Verstappen. L'olandese si ritrova a -104 punti dopo il GP d'Olanda e da lì inizia una rimonta clamorosa che gli permette di giocarsi il titolo piloti nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi con Norris e Piastri. Max vince il Gran Premio ma perde il campionato per 2 punti su Norris (3° al traguardo).
- Dopo un avvio di campionato decisamente difficile e al di sotto delle aspettative con il cambio di regolamenti (per cui non ha mai nascosto il suo malcontento), Verstappen è riuscito a massimizzare le prestazioni della vettura conquistando 7 podi complessivi fin qui e sfiorando la vittoria a Baku per 1 decimo di secondo
- Nonostante le speculazioni di mercato che lo accostavano alla Mercedes, ad agosto Verstappen e la Red Bull hanno ufficializzato il rinnovo contrattuale fino al 2030