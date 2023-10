Una carriera da predestinato quella del tre volte campione del mondo: figlio di Jos Verstappen e Sophie Kumpen (entrambi piloti), Max scala rapidamente tutte le categorie diventando nel 2016 il più giovane driver a vincere una corsa del campionato di Formula 1. Da lì quasi 200 gare e una scalata vertiginosa che lo ha portato al terzo trionfo iridato dopo la Sprint in Qatar. Domenica il GP in diretta alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT