Alla vigilia dell'ultima gara dell'anno c'è ancora tanto di aperto, ma soprattutto lo è la sfida tra McLaren e Ferrari per il Costruttori. Sfida alla quale la squadra di Vasseur può presentarsi psicologicamente più forte. Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW



TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI

Difficile ma non impossibile. E finché lo dicono i numeri il dovere di giocarsi il tutto e per tutto c’è. Ad Abu Dhabi, palcoscenico dell’ultimo ballo della stagione, una pista dove la Ferrari forse ha più brutti che bei ricordi, quest’anno si può lottare con la testa sgombra e il cuore leggero. Rispetto a McLaren è più il gruppo guidato da Vasseur a non avere nulla da perdere e quindi anche l’approccio delle due squadre a questa sfida finale ne risentirà.

21 punti non sono pochi, ma lasciano uno spiraglio aperto e sotto pressione Norris soprattutto, ma anche Piastri e il team britannico hanno già dimostrato di sbagliare quest’anno. Lando sembrava essersi tolto un peso dalle spalle dopo la vittoria del quarto titolo di Verstappen a Las Vegas e invece con quell’errore in Qatar ha dimostrato ancora una volta di dover fare un passo in avanti anche di testa per giocarsi qualcosa di più. Leclerc invece si presenta ad Abu Dhabi con le belle sensazioni di una gara tosta e gestita alla grande soli pochi giorni fa e con la rabbia agonistica positiva di provare a ribaltare statistiche e numeri.