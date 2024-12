Binotto: "Obiettivo è vincere entro il 2030"

Mattia Binotto, direttore tecnico di Kick Sauber, ha parlato in conferenza stampa del progetto che vedrà Audi in F1 a partire dal 2026: "Questo è un grande team, anche se dobbiamo fare tanti miglioramenti. Sarà un lungo viaggio , non è qualcosa che si può cambiare in pochi mesi. L'obiettivo è arrivare alla vittoria entro il 2030 e non è per nulla scontato". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE