Lando Norris analizza le libere di Yas Marina: "E' stata una buona giornata, il passo gara è stato buono come in Qatar. Dobbiamo migliorare alcune cose, come ad alto carico di carburante e con il giro secco. Ma penso che gli altri non siano andati a pieno regime. Dobbiamo trovare l'equilibrio per andare veloce e risparmiare le gomme. E' fondamentale questo compromesso".

