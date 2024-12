Piria: "Sarà una gara con tanti colpi di scena"

Che gara sarà ad Abu Dhabi? Così Vicky Piria. "Sarà una gara in cui ci sarà bisogno di reagire subito, con tanti colpi di scena. Ci sono tante questioni aperte, molti piloti sono alla loro ultima gara e vorranno dimostrare qualcosa. C'è tanta pressione e quando è così nelle gare succede di tutto. E qui la McLaren non si è sempre dimostrata sul pezzo...". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE