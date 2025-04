Lewis Hamilton conferma la sua mancanza di feeling con Jeddah, con il 7° posto in qualifica: "E' stato complicato anche oggi. Non sono stato da nessuna parte per tutto il weekend, non sono mai cresciuto nemmeno dopo le varie sessioni e sono grato di essere arrivato almeno nel Q3. Potevo fare un giro migliore ma comunque almeno sono riuscito a finire in quella posizione". Il GP dell'Arabia Saudita è live domenica alle 19 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE