Fred Vasseur commenta il venerdì di Yas Marina, con Leclerc 4° (ma penalizzato di 10 posizioni in griglia) e Sainz 6°: "Non un inizio ideale, sarà ancora più difficile, ma noi spingeremo fino alla fine. Sarebbe un errore pensare alla McLaren, bisogna adattarsi alle condizioni della pista. E' stata una buona stagione, siamo in lotta e dobbiamo restare concentrati".

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE