"Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo". Congratulazioni a Max Verstappen e Kelly Piquet, che con uno scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram hanno annuciato di aspettare il primo figlio assieme. Tutto ciò alla vigilia dell'ultimo GP della stagione a Yas Marina

